Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones estadounidenses contra presuntas lanchas de narcotraficantes, que se han saldado hasta ahora con casi 70 muertos.

«Hoy, entre la Inteligencia naval colombiana y la Marina de El Salvador, fueron incautadas 1,8 toneladas de cocaína en el océano Pacífico», ha indicado el presidente colombiano, que además ha confirmado la detención de tres ecuatorianos.

«Cero muertos», ha manifestado Petro, sancionado desde octubre por Estados Unidos por mantener presuntos vínculos con el narcotráfico, que el mandatario ha rechazado tajantemente.

Junto a Petro han pasado a engrosar la lista negra antinarcóticos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

