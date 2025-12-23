Foto: Joel González – Presidencia

El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo.

El primer mandatario confirmó este asunto en su reciente alocución asegurando además que en este lugar estarán jóvenes que fueron reclutados a la fuerza por este grupo armado. Estas irán hasta el 31 de diciembre de 2026.

«Dentro de cada Zona de Ubicación Temporal queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición», dice la resolución que firmó el presidente Gustavo Petro.

Nota recomendada: Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio



Estas zonas estarán ubicadas en Unguía y Belén de Bajirá, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba. La Consejería Comisionada de Paz y el Ministerio de Defensa Nacional estarán al frente de la creación y expedición de los protocolos correspondientes al funcionamiento; seguridad; logística; ruptura; tránsito; seguimiento, monitoreo y verificación.