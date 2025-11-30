El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde su cuenta de X cuestionó la orden de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela.

“Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”, escribió el primer mandatario en la red social.

Más adelante añadió: “Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI está fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de “derecho internacional”.

La declaración de Gustavo Petro llegó después de que Donald Trump pidió cerrar el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores.