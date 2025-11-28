Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en unos 5.300 millones de pesos (1,2 millones de euros) durante la primera y segunda vuelta.

«No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no han encontrado un peso», ha defendido el mandatario colombiano en una publicación en la red social X.

En el mismo mensaje, ha denunciado una «doble moral» por parte de la oposición, alegando que «controla el Consejo» y aludiendo en concreto al magistrado Majer Nayi Abushihab, aunque sin nombrarlo.

Nota recomendada: CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

«El conjuez es el abogado de ‘Fico’ (hipocorístico del alcalde conservador de Medellín, Federico Gutiérrez) y ya nos había demandado», ha denunciado, alegando que «pertenece a la cuerda de personas cuestionadas» como el fiscal y exabogado del expresidente Álvaro Uribe, Daniel Hernández, o como el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Abushihab «es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada», ha manifestado acerca de Gutiérrez. De esta forma, Petro ha insistido en que «es la oposición» quien establece la sanción. «No aceptamos esa decisión administrativa», ha anunciado en consecuencia.

Se trata de la primera vez que la máxima autoridad electoral de Colombia emite una sanción de este tipo contra una campaña presidencial. La multa ha recaído en el que fuera el gerente Ricardo Roa, actual jefe de Ecopetrol, así como en la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

Asimismo, también han sido sanciones los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, dos de las fuerzas que conformaron la gran coalición denominada Pacto Histórico con la que Petro llegó a la Casa de Nariño.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
Siga leyendo

CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Siga leyendo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
Siga leyendo

¿Los exfarc abandonan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido Comunes, integrado por reincorporados de las extintas Farc, emitieron un comunicado expresando su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, a quien han acompañado durante su gobierno. Los exfarc protestaron ante las palabras del primer…
Siga leyendo

Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
Siga leyendo