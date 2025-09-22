El Gobierno del presidente Gustavo Petro es protagonista de una nueva polémica por la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz.

La nueva designación de gestores de paz incluye a exparamilitares como: Arnubio Triana Mahecha, conocido como ‘Botalón’; Ramiro Vanoy Murillo, ‘Cuco’ Vanoy; Héctor José Buitrago Rodríguez, ‘El Patrón’; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el Águila; Hernán Giraldo Serna, ‘el señor de la Sierra’ y Manuel de Jesus Pirabán, Pirata; Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’; Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’; José Baldomero Linares Moreno, Guillermo Torres; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’; Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’; Héctor Germán Buitrago Parada, Martín Llanos, y Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’.

Ante la polémica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso a las críticas asegurando que este asunto será manejado por la cartera que el dirige en coordinación con la secretaría del Dapre para vigilar que los exparamilitares terminen de confesar la verdad de los hechos y se les garantice la reparación a las víctimas.

La idea del primer mandatario, según lo expresó en Montería el pasado 30 de abril, es que se cierre todo el proceso de Justicia y Paz y los temas que quedaron pendiente se cumplan cabalidad.