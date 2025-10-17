Ir al contenido principal

El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha de pescadores de Trinidad y Tobago.

Petro ha vinculado la tensa relación con Estados Unidos con estos ataques sobre la región y ha señalado que la retirada de Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas que elabora Washington tiene como consecuencia «lo que está pasando en el mar Caribe».

«Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores», ha dicho Petro en una entrevista para los canales institucionales. «Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores», ha añadido.

Petro ha advertido de los riesgos que supones esta escalada de las tensiones en la región por decisión de la Administración Trump y ha afeado a quienes aplauden una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela.

«Creen que es un jueguito, que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado», ha dicho el mandatario, quien ha recordado que el único interés que tiene Trump en Venezuela es el petróleo, al tiempo que ha advertido de que el siguiente país podría ser Colombia.

El Ejército de Estados Unidos ha bombardeado este jueves una sexta embarcación cerca de las costas de Venezuela, que atribuye al narcotráfico. En este último ataque, fuentes oficiales han confirmado a ABC y NBC, que habría supervivientes, a diferencia de los anteriores, en los que han muerto unas 27 personas.

La Administración de Donald Trump no se ha manifestado todavía de manera oficial acerca de la operación, como viene siendo habitual.

