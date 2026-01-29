Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la «capacidad y disposición a la cooperación» de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada por Portugal en colaboración con su país y en comunicación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

«El presidente Donald Trump puede comprobar, preguntando a su agencia, las fuentes de la información, y probar nuestra capacidad y disposición a la cooperación coordinada», ha declarado en redes sociales Petro, acusado de narcotráfico por el inquilino de la Casa Blanca.

En la citada publicación, el mandatario latinoamericano ha aludido a la intervención conjunta entre Bogotá y Lisboa de un submarino que, tras zarpar desde el litoral colombiano, se situaba ya en aguas próximas a las islas Azores, de soberanía lusa.

La operación, según describió el lunes el director de la Policía colombiana, William Rincón, fue realizada «gracias al intercambio oportuno de información entre la Policía de Colombia (y) la DEA y en coordinación con autoridades portuguesas», e incluyó también el arresto de «tres ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano».

Por su parte, la Policía Judicial portuguesa, que confirmó que la citada incautación de cocaína ha sido la mayor en la historia del país, no aludió a la colaboración colombiana en su anuncio, si bien citó, además de a la DEA y a la Agencia de Crimen Nacional británica, a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que cuenta con un oficial de enlace colombiano entre una veintena de representantes latinoamericanos.

Nota recomendada: Petro y Galán definieron el futuro del Hospital San Juan de Dios

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
Siga leyendo

Nueva invitación a Diana Osorio para que sea candadita presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial. El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto…
Siga leyendo

Las dudas de Carlos Fernando Motoa, luego de escuchar las explicaciones sobre el decreto de emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no…
Siga leyendo

Se abre paso a la candidatura presidencial de la esposa de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Tomada de X El Partido del Trabajo de Colombia -PTC extendió la invitación a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero a asumir una candidatura presidencial para que en nombre de esta organización política participe en la…
Siga leyendo

Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que…
Siga leyendo