Petro invita a Trump a no amenazar» la soberanía de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ver «cómo destruyen» los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de ataque, instándole así a respetar la soberanía colombiana.

«Venga, señor Trump, a Colombia. Lo invito para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU», ha propuesto el jefe de Estado colombiano a través de su perfil en la red social X, donde ha subrayado que, «si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia».

En este sentido, Petro ha defendido que en su gobierno ha «destruido» alrededor de 18.400 laboratorios, todo ello «sin misiles». «Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar (la) guerra, no dañe siglos de relaciones diplomáticas», ha dicho.

Nota recomendada: Régimen de Maduro detiene a un integrante del principal sindicato de Venezuela

Las declaraciones de Petro han tenido lugar después de que Trump dijera en una reunión de seguridad de su gabinete que «Colombia produce cocaína» y que «tiene plantas de fabricación de cocaína» que luego venden a Estados Unidos: «Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques».

Europa Press

