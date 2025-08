La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Juan Carlos Florián quien pasaría a ser el nuevo ministro de la Igualdad y la Equidad, con lo que se confirma la salida del actual jefe de esta cartera, Carlos Rosero.

Su nombre ha estado en el debate público porque en uno de los últimos consejos de ministros, el primer mandatario, Gustavo Petro, soltó una frase que causó polémica al recordar que desde la creación de esta entidad ordenó su nombramiento como viceministro, hecho que nunca se concretó por las prevenciones que tenía la entonces ministra de la Igualdad, Francia Márquez.

“A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París. Estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Le prometí a Florián que iba a ser viceministro y ustedes lo están echando. Y a Amaranta Hank no la dejaron trabajar porque era webcamer. Entonces quien va a arreglar ese problema si no es alguien que lo ha sufrido”, dijo el presidente.

El otro motivo por el cual el nombre de Juan Carlos Florián se ha mantenido en medio de la controversia es por el oficio como actor porno que desempeñó mientras estuvo en el exterior, labor que ejerció para sobrevivir, según lo ha explicado.

Con este nombramiento, el presidente de la república les quita a los afrodescendientes el manejo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.