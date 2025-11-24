Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá.

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos”, escribió el primer mandatario en la red social.

Dijo además que todo este escándalo corresponde a la intención de querer ensuciar a las personas que según el, han ayudado a identificar oficiales del ejército que se han visto involucrados en temas de corrupción.

Nota relacionada: Destapan posibles nexos entre funcionarios del Gobierno Nacional y las disidencias

En el mismo trino, el presidente Gustavo Petro ordenó a los altos mandos de las Fuerzas Militares, cortar relaciones con los oficiales de la Policía Nacional.

Al respecto, el analista político y consultor en temas de seguridad, Hugo Acero, califica la orden como una «locura», porque de acuerdo a su explicación, los militares deben sentarse a compartir información de inteligencia con la Policía y la Fiscalía para diseñas estrategias conjuntas que permitan atacar las diferentes formas en la que se expresa la ilegalidad.

Por su parte, el excongresista y precandidato por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le exigió respeto al presidente por las fuerzas militares y de Policía y le invitó a no destruir la moral de la tropa.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las bacrim versus las disidencias de las FARC

| Alejandro Poveda | ,
La violencia en Colombia se ha convertido en un fenómeno histórico que se ha transformado una y otra vez siguiendo patrones claros. A lo largo de las últimas décadas, el país ha transitado por ciclos de guerra, negociación y rearme que, aunque han producido…
Siga leyendo

Capturan al general (r) de la Policía, Rodolfo Palomino

| Confidencial Noticias | , ,
El general (r) Rodolfo Palomino fue capturado en horas de la mañana en cumplimiento de una orden de de la Corte Suprema Justicia. «Esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como…
Siga leyendo

¿Por qué se relaciona a la vicepresidenta Francia Márquez con las disidencias?

| Confidencial Noticias | ,
El informe periodístico divulgado por Noticias Caracol, señala a la vicepresidenta Francia Márquez de supuestamente haber recibido financiación para la campaña Petro Presidente de manos de las disidencias. Noticias Caracol reveló una conversación por…
Siga leyendo

Destapan posibles nexos entre funcionarios del Gobierno Nacional y las disidencias

| Europa Press | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación sobre los supuestos vínculos del general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de Inteligencia Wilmar Mejía con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias…
Siga leyendo

Localizan a 17 menores en poder de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

| Confidencial Noticias | , ,
Un operativo en el municipio de Yarumal, Antioquia, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, ICBF, y las autoridades locales permitió el rescate de quince menores de edad que estaban en manos de la secta religiosa ultraortodoxa…
Siga leyendo