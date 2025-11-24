El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá.

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos”, escribió el primer mandatario en la red social.

Dijo además que todo este escándalo corresponde a la intención de querer ensuciar a las personas que según el, han ayudado a identificar oficiales del ejército que se han visto involucrados en temas de corrupción.

Nota relacionada: Destapan posibles nexos entre funcionarios del Gobierno Nacional y las disidencias



En el mismo trino, el presidente Gustavo Petro ordenó a los altos mandos de las Fuerzas Militares, cortar relaciones con los oficiales de la Policía Nacional.

Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.



Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025

Al respecto, el analista político y consultor en temas de seguridad, Hugo Acero, califica la orden como una «locura», porque de acuerdo a su explicación, los militares deben sentarse a compartir información de inteligencia con la Policía y la Fiscalía para diseñas estrategias conjuntas que permitan atacar las diferentes formas en la que se expresa la ilegalidad.

Por su parte, el excongresista y precandidato por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le exigió respeto al presidente por las fuerzas militares y de Policía y le invitó a no destruir la moral de la tropa.