El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de Nicolás Maduro.

El primer mandatario de los colombianos rechazó la invitación y recordó que es obligación de cada Estado cuidar del orden y la seguridad en sus fronteras.

«El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos se de sus armas y de sus estados», escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Confirmó además la invitación que hizo al gobierno venezolano para combatir la ilegalidad en la frontera con Colombia.

