El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de Nicolás Maduro.

El primer mandatario de los colombianos rechazó la invitación y recordó que es obligación de cada Estado cuidar del orden y la seguridad en sus fronteras.

«El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos se de sus armas y de sus estados», escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Confirmó además la invitación que hizo al gobierno venezolano para combatir la ilegalidad en la frontera con Colombia.

La alianza que propone el señor Iván Mordisco, no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión , y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral.



