Durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, lanzó fuertes críticas en contra de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de «cómplice del genocidio en Gaza».

«No solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio», dijo el primer mandatario de los colombianos.

Expresó su desacuerdo contra los ataques militares de los Estados Unidos contra embarcaciones que parten de Venezuela hacia Norteamérica y pidió abrir procesos penales.

«Esos jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, ni de Hamas. Eran caribeños posiblemente colombianos y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden», afirmó.

Pidió además a los países que integran las Naciones Unidas conformar una fuerza internacional de caracter militar, diferente a los Cascos Azules para defender a Gaza.

Funcionarios del Gobierno Trump presentes en el recinto, abandonaron la Asamblea al escuchar la andanda de críticas de Gustavo Petro a los Estados Unidos.