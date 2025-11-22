Durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro aseguró que un grupo de mandatarios locales instigaron en los Estados Unidos para que se le incluyera en la Lista Clinton.

Según el primer mandatario, en Colombia hay políticos interesados en que las autoridades judiciales de los Estados Unidos le investiguen y le lleven a una cárcel norteamericana.

Y aquí el alcalde de Cali hizo parte de una estrategia. Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington, y después se fue Vicky Dávila y la Cabal. Todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Ellos pidieron que me metieran en una lista de narcotraficantes. Esos señores y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia”, afirmó.

Nota recomendada: «He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

También lanzó pullas al senador Marco Rubio a quien le lanzó el reto de ponerle el uniforme naranja que utilizan los presos en los Estados Unidos.