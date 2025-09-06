Confidencial Noticias
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…
Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Dictan medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la…
Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…