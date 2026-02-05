La salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, a raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que determinó que el candidato del Pacto Histórico debe ir directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, generó una fuerte disputa entre los precandidatos de la centroizquierda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Ambos se señalan mutuamente de no ser “petrismo puro”, recordando su paso por otras fuerzas políticas en el pasado.

Sin Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, y se suma ahora el exalcalde Daniel Quintero. Los precandidatos esperan imponerse en esta consulta frente a la de la centroderecha, donde, según diferentes encuestas, es muy posible que gane la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Analistas y expertos en temas políticos ven con altas probabilidades que el ganador de la consulta de la centroizquierda sea el excongresista Roy Barreras, quien desde el año pasado viene organizando su campaña y su estructura política.

César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, considera que existen amplias posibilidades de que el ganador de esta consulta sea el excongresista y exembajador, quien se ha preparado para dar la pelea y podría contar con votos del Pacto Histórico, sector al que ayudó a organizar hace cuatro años y en el que aún conserva algunos afectos.

El analista, periodista y consultor en temas políticos Nelson Parra también considera muy posible que el ganador de esta contienda en la centroizquierda sea Roy Barreras.

“Hay que tener en cuenta una cosa: Barreras viene organizando su estructura política y ha realizado acuerdos desde que renunció a la embajada en el Reino Unido”, comenta el periodista.

Aunque no se descarta que Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, tienen como dar la pelea, también hay que tener en cuenta que muchos militantes del Pacto Histórico que identifican a Roy Barreras más cercano al petrismo podrían inclinar la balanza a su favor.

Una encuesta realizada por la firma William Acero Arango, en enero de 2026, preguntó quién podría ganar la consulta de la centroizquierda en el caso de que Iván Cepeda resultara impedido para participar, entre el exembajador Camilo Romero y el excongresista y expresidente del Senado, Roy Barreras.

La respuesta favoreció a Roy Barreras, con el 15,1 %, seguido de Daniel Quintero, con el 8,5 %, y Camilo Romero, con el 6,4 %. El estudio no contempló a Juan Fernando Cristo, quien para esa fecha no había confirmado su participación en alguna de las consultas inscritas ante los órganos electorales. La encuesta sí incluyó a Carlos Caicedo, quien no integra esta consulta, pero comparte votación dentro de la izquierda en Colombia. En las entrevistas, el exgobernador obtuvo el 4,7 %.

Ficha Técnica de la encuesta

Ver la encuesta completa