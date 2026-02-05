Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, a raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que determinó que el candidato del Pacto Histórico debe ir directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, generó una fuerte disputa entre los precandidatos de la centroizquierda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Ambos se señalan mutuamente de no ser “petrismo puro”, recordando su paso por otras fuerzas políticas en el pasado.

Sin Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, y se suma ahora el exalcalde Daniel Quintero. Los precandidatos esperan imponerse en esta consulta frente a la de la centroderecha, donde, según diferentes encuestas, es muy posible que gane la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Analistas y expertos en temas políticos ven con altas probabilidades que el ganador de la consulta de la centroizquierda sea el excongresista Roy Barreras, quien desde el año pasado viene organizando su campaña y su estructura política.

César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, considera que existen amplias posibilidades de que el ganador de esta consulta sea el excongresista y exembajador, quien se ha preparado para dar la pelea y podría contar con votos del Pacto Histórico, sector al que ayudó a organizar hace cuatro años y en el que aún conserva algunos afectos.

El analista, periodista y consultor en temas políticos Nelson Parra también considera muy posible que el ganador de esta contienda en la centroizquierda sea Roy Barreras.

“Hay que tener en cuenta una cosa: Barreras viene organizando su estructura política y ha realizado acuerdos desde que renunció a la embajada en el Reino Unido”, comenta el periodista.

Aunque no se descarta que Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, tienen como dar la pelea, también hay que tener en cuenta que muchos militantes del Pacto Histórico que identifican a Roy Barreras más cercano al petrismo podrían inclinar la balanza a su favor.

Una encuesta realizada por la firma William Acero Arango, en enero de 2026, preguntó quién podría ganar la consulta de la centroizquierda en el caso de que Iván Cepeda resultara impedido para participar, entre el exembajador Camilo Romero y el excongresista y expresidente del Senado, Roy Barreras.

La respuesta favoreció a Roy Barreras, con el 15,1 %, seguido de Daniel Quintero, con el 8,5 %, y Camilo Romero, con el 6,4 %. El estudio no contempló a Juan Fernando Cristo, quien para esa fecha no había confirmado su participación en alguna de las consultas inscritas ante los órganos electorales. La encuesta sí incluyó a Carlos Caicedo, quien no integra esta consulta, pero comparte votación dentro de la izquierda en Colombia. En las entrevistas, el exgobernador obtuvo el 4,7 %.

Ficha Técnica de la encuesta

Ver la encuesta completa

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Sergio Fajardo no irá a consulta con Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial, Sergio Fajardo, descartó su participación en la ‘Consulta de las Soluciones’ inscrita en las últimas horas por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López y el exdefensor, Leonardo Huertas. El exgobernador confirmó su decisión a…
Siga leyendo

Roy Barreras y Camilo Romero se sacan los trapitos al sol

| Confidencial Noticias | , ,
Luego de que el Consejo Nacional Electoral negara al candidato, Iván Cepeda, el ingreso a la consulta del Frente por la Vida, los precandidatos de la centro izquierda, Roy Barreras y Camilo Romero iniciaron en enfrentamiento en redes sociales demostrando…
Siga leyendo

Sin Fajardo, Claudia López y Leonardo Huertas inscriben su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exsecretario de Educación de Pereira, Leonardo Huerta, inscribieron ante la Registraduría Nacional Electoral la ‘Consulta de las Soluciones’, con la idea de elegir un candidato presidencial de centro. De…
Siga leyendo

CNE complace a un miembro del Pacto Histórico demandante de la Lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, respondiendo a una demanda interpuesta por un miembro del mismo partido del presidente Gustavo Petro. La demanda fue interpuesta por Claudia…
Siga leyendo

Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta del Frente por la Vida

| Confidencial Noticias | , ,
Con una votación 6 -4, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó el impedimento del senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, para participar en la consulta interpartidista del mes de marzo. En contra de la participación de Cepeda los…
Siga leyendo