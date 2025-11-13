Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados.

“El crucifijo no es un adorno, es el signo de los valores que dieron origen a nuestra Nación y que han inspirado por siglos la búsqueda de justicia, dignidad y bien común. Quitar la Cruz de los juzgados no hace al Estado más laico, sino más vacío moralmente”, afirmó el senador.

Giraldo advirtió que esta medida refleja la avanzada ideológica que busca borrar las raíces cristianas de Colombia bajo el disfraz de la neutralidad.

El congresista insistió en que la fe católica ha sido el fundamento espiritual y cultural de la República, y que el respeto a la libertad religiosa no significa negar los símbolos que representan la herencia moral de la Nación.

“No hay justicia sin Dios. Y no hay patria sin raíces”, concluyó el senador Giraldo.

En días pasados la Corte Constitucional ordenó a los juzgados de todo el país que retiren los crucifijos y cualquier otro elemento religioso de los lugares donde se adoptan decisiones judiciales, salvo que exista una justificación secular clara y suficiente que respalde su presencia.

Nota recomendada: Declaran a Barrancominas territorio sin minas antipersonas

El tribunal recordó que la laicidad obliga a garantizar la separación entre Iglesia y Estado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

| Confidencial Noticias | ,
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Siga leyendo

Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Siga leyendo

Las últimas peleas políticas en la derecha

| Confidencial Noticias | , ,
Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Siga leyendo

Agarrón entre los jóvenes del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido. Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y…
Siga leyendo

Regaño de la MOE a los partidos de oposición

| Confidencial Noticias | , ,
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las…
Siga leyendo