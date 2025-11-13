Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados.

“El crucifijo no es un adorno, es el signo de los valores que dieron origen a nuestra Nación y que han inspirado por siglos la búsqueda de justicia, dignidad y bien común. Quitar la Cruz de los juzgados no hace al Estado más laico, sino más vacío moralmente”, afirmó el senador.

Giraldo advirtió que esta medida refleja la avanzada ideológica que busca borrar las raíces cristianas de Colombia bajo el disfraz de la neutralidad.

El congresista insistió en que la fe católica ha sido el fundamento espiritual y cultural de la República, y que el respeto a la libertad religiosa no significa negar los símbolos que representan la herencia moral de la Nación.

“No hay justicia sin Dios. Y no hay patria sin raíces”, concluyó el senador Giraldo.

En días pasados la Corte Constitucional ordenó a los juzgados de todo el país que retiren los crucifijos y cualquier otro elemento religioso de los lugares donde se adoptan decisiones judiciales, salvo que exista una justificación secular clara y suficiente que respalde su presencia.

El tribunal recordó que la laicidad obliga a garantizar la separación entre Iglesia y Estado.