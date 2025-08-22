La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza de “Iván Mordisco” y tendría más de 11 años de trayectoria criminal, consolidando redes de narcotráfico, finanzas ilícitas y logística en el sur del país, integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales de las Disidencias FARC.

Es señalado como administrador de los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, canalizados directamente para fortalecer la estructura de su hermano.

Está vinculado judicialmente por el delito de homicidio, con orden de captura expedida por la Fiscalía 176 de Bogotá.

