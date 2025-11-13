Ir al contenido principal

La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra).

Estas personas harían parte de una red narcotraficante transnacional involucrada en el tráfico de cocaína, armas, marihuana, heroína y anfetaminas, así como en actividades de lavado de activos y testaferrato.

Esta organización se encontraba articulada con el Clan del Golfo con quienes realizaban envíos de cocaína hacia Reino Unido, utilizando Panamá y República Dominicana como puntos de tránsito y siendo
el enlace de la mafia irlandesa en Colombia.

“La cooperación internacional es un pilar fundamental en nuestra lucha contra el narcotráfico. Seguiremos trabajando articuladamente con las agencias del mundo para desmantelar las redes que amenazan la seguridad global”, afirmó el señor brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, Director de Antinarcóticos.

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Las últimas peleas políticas en la derecha

Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Agarrón entre los jóvenes del Centro Democrático

Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido. Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y…
Regaño de la MOE a los partidos de oposición

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las…
