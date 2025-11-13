La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra).

Estas personas harían parte de una red narcotraficante transnacional involucrada en el tráfico de cocaína, armas, marihuana, heroína y anfetaminas, así como en actividades de lavado de activos y testaferrato.

Esta organización se encontraba articulada con el Clan del Golfo con quienes realizaban envíos de cocaína hacia Reino Unido, utilizando Panamá y República Dominicana como puntos de tránsito y siendo

el enlace de la mafia irlandesa en Colombia.

“La cooperación internacional es un pilar fundamental en nuestra lucha contra el narcotráfico. Seguiremos trabajando articuladamente con las agencias del mundo para desmantelar las redes que amenazan la seguridad global”, afirmó el señor brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, Director de Antinarcóticos.