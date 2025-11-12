En entrevista con Caracol Radio, el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso cuestionó un grupo de apartamentos de lujo que, al parecer, tendrían relación con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Enciso se refirió a la vivienda en la que reside el jefe de la cartera del Interior, propiedad del señor Ricardo Leyva, quien firmó un contrato con RTVC por ocho mil millones de pesos.

Según el exfuncionario, dicho contrato debió haberse suscrito mediante una licitación pública, y no de manera directa, como finalmente ocurrió.

“Es muy extraño que la casa en la que vive Armando Benedetti —la misma que fue allanada y en la que su esposa aseguró que pertenecía a Leyva— tenga relación con el representante legal de una empresa llamada Ave Fénix Entertainment. Esta compañía recibió, el 23 de octubre, un contrato a dedo, sin licitación, por ocho mil millones de pesos, para organizar el concierto en el marco de la Cumbre de la CELAC que tuvo lugar hace unos días”, afirmó Enciso en la entrevista.

El exsecretario añadió:

“Ese contrato se firma el 23 de octubre, dos meses después de que Ricardo Leyva le cediera a Armando Benedetti el contrato de leasing sobre su propiedad en Lagos de Caujaral”.

Enciso también reveló que la casa donde actualmente vive el ministro del Interior fue anteriormente propiedad de Álex Saab, quien, en medio de una crisis financiera personal, la entregó como pago a Colpatria por un monto de 2.100 millones de pesos.

El exfuncionario cuestionó si se trata de una simple coincidencia que Armando Benedetti termine ocupando dicha vivienda.

Durante la conversación con Caracol Radio, Enciso también preguntó por las razones por las cuales Ricardo Leyva reside en un apartamento ubicado en el piso 27 de la torre Iluminata, de más de 330 metros cuadrados, adquirido por más de 1.600 millones de pesos, inmueble que —según los documentos— figura a nombre de Armando Benedetti.