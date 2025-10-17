Ir al contenido principal

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la reforma pensional pide a Sala Plena declararla inexequible.

Ibáñez considera que los vicios por los que fue devuelta a discusión en la Cámara de Representantes no fue subsanado.

“El vicio se configuró en atención a que se incumplió el deber de deliberación mínima por la declaratoria de suficiente ilustración y se incumplieron las pautas de desarrollo del debate que la mesa directiva había fijado al inicio de la sesión y, por esa vía, se impidió debatir a los representantes que se habían acogido de buena fe a tales parámetros”, dice la ponencia.

El magistrado expone que se presentaron vicios en la citación a la plenaria para iniciar el trámite de discusión.

“Entre la expedición del decreto de convocatoria y el inicio de la sesión plenaria transcurrieron apenas cinco horas. Entre la publicación de la citación y el inicio de la sesión transcurrieron solo cuatro horas. Sin embargo, el artículo 138 de la Ley 5 de 1992 establece que la citación de los congresistas a las sesiones plenarias debe hacerse ‘expresamente por la secretaría y en oportunidad’, y ha sido interpretado por la jurisprudencia como un plazo mínimo de tres días naturales que busca garantizar que los representantes puedan prepararse adecuadamente para participar en el debate”, explica Ibáñez.

Dice además que sobre las 9 de la noche la Secretaría de la Cámara certificó la presencia de 68 representantes presentes en una plenaria integrada por168 miembros, para lo cual se requiere de una mayoría simple correspondiente a 85 miembros.

Luego de conocerse los argumentos expuestos en la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura y le tildó de ser el «líder de la oposición».

