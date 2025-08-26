Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el documento, superarían los 3.500 millones de pesos, sumadas la primera y segunda vuelta presidencial.

Los magistrados ponentes encontraron en la investigación que la campaña Petro Presidente, habría violado los topes por dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil ciento doce pesos ($2.459.568.112).

Pide además que a la Sala Plena del CNE analizar si el aporte de Fecode por 500 millones de pesos y el préstamo del Polo Democrático, también por $500 millones, se hicieron de manera irregular.

También establece que se presentaron gastos excesivos en la publicidad, pago de testigos electorales, vuelos no reportados con la Sociedad Aérea de Ibagué, un evento en el Movistar Arena que costó cerca de 100 millones de pesos, entre otros.

Los dos magistrados solicitan establecer multas al movimiento de la Colombia Humana y el partido Unión Patriótica por 583 millones de pesos. Por otro lado, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol, tendría que pagar más de $165 millones correspondientes al pago efectuado por el “evento Movistar arena del 19 de junio de 2022”.