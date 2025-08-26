Ir al contenido principal

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el documento, superarían los 3.500 millones de pesos, sumadas la primera y segunda vuelta presidencial.

Los magistrados ponentes encontraron en la investigación que la campaña Petro Presidente, habría violado los topes por dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil ciento doce pesos ($2.459.568.112).

Pide además que a la Sala Plena del CNE analizar si el aporte de Fecode por 500 millones de pesos y el préstamo del Polo Democrático, también por $500 millones, se hicieron de manera irregular.

También establece que se presentaron gastos excesivos en la publicidad, pago de testigos electorales, vuelos no reportados con la Sociedad Aérea de Ibagué, un evento en el Movistar Arena que costó cerca de 100 millones de pesos, entre otros.

Los dos magistrados solicitan establecer multas al movimiento de la Colombia Humana y el partido Unión Patriótica por 583 millones de pesos. Por otro lado, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol, tendría que pagar más de $165 millones correspondientes al pago efectuado por el “evento Movistar arena del 19 de junio de 2022”.

Confidencial Noticias

[email protected]
PORTADA

Condenan a un exdirector del DAS del gobierno Uribe por tortura psicológica a Claudia Julieta Duque

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Colprensa El exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, en 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión por la jueza décima Penal…
Siga leyendo

Fuerzas Especiales refuerzan la seguridad en Cali

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) de 50 integrantes de la fuerza elite que conforman las Fuerzas Especiales para el combate urbano antiterrorista. Estos Uniformados estarán a cargo de…
Siga leyendo

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción judicial en el proceso por manipulación de testigos

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, renunció a la prescripción del proceso judicial que se lleva en segunda instancia por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra…
Siga leyendo

Los dardos venenosos de Daniel Quintero al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X manifestó su molestia con algunos aspirantes del Pacto Histórico, que al parecer no están de acuerdo con su presencia en la consulta. Quintero comenzó…
Siga leyendo

El reclamo de ‘Mordisco’ a Petro por la captura de su hermano

| Europa Press | ,
El líder del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ha respondido a la detención de su hermano, Luis Vera Fernández, acusado de ser responsable de finanzas…
Siga leyendo