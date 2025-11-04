Ir al contenido principal

Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está segurada.

Sorprendió el ofrecimiento que hizo el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, al abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, para que encabece la lista, porque se supone que en este lugar ya estaba Alejandro Gaviria.

Confidencial Noticias supo que aunque el Nuevo Liberalismo presentó a Gaviria y dio por hecho que este sería la cabeza de lista, al ser una persona respetada por la política nacional, reconocido en la opinión pública y de fácil recordación por el ciudadano del común, los partidos, Dignidad y Compromiso y el Mira, manifestaron su desacuerdo porque el exministro participó en el Gobierno de Gustavo Petro desde la cartera de Educación.

Dignidad y Compromiso y el partido Mira no se oponen a que Alejandro Gaviria integre la lista, pero, no les parece que deba estar en el primer lugar. Ahora hay que esperar a que el abogado Mauricio Gaona responda a la invitación.

