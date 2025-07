Aunque se sabía que el Partido Liberal se la jugaría para que el senador Lidio García se quedara con la presidencia del Senado de la República, existía el temor de que la posible candidatura del también liberal, Alejandro Carlos Chacón dividiera los votos en las bancadas y complicara el camino.

Lidio García fue el elegido por el expresidente Cesar Gaviria para que a nombre del oficialismo liberal buscara los votos para hacerse elegir y quedara a la cabeza de la mesa directiva del Senado, por esto dialogó con su colega Chacón a quien prometió respetar sus proposiciones de debates al Gobierno Nacional, lo mismo que el trámite de sus proyectos.

Chacón entonces decidió no presentar su nombre, entre otras, porque, aunque se ha opuesto a varias reformas de iniciativa del Ejecutivo, no le interesaba quedar con el rótulo de ser el que dijo Gustavo Petro. Según fuentes consultadas por Confidencial Noticias, el prefiere apoyar lo que le parece bien y oponerse a todo lo que le parezca mal del Gobierno Nacional, y dicen, además, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no lo ve con ojos de amigo.

