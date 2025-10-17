¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las sesiones, registrarse para a los pocos minutos retirarse de las instalaciones del Legislativo.

La senadora toma como ejemplo el caso del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, caso sobre el cual la hizo un seguimiento en donde encontró que el congresista de oposición al Gobierno Petro, tiene 317 ausencias y no llegó a 23 plenarias en un solo periodo (2024-2025).

«Ha faltado a 70 plenarias en total, una cifra inaudita como indignante si se tiene en cuenta que cobró cerca de 50 millones de pesos mensuales sin ir a trabajar», señaló Esmeralda Hernández en un comunicado.

En diálogo con Confidencial Noticias, la senadora manifestó su preocupación porque según dijo, se estaría utilizando la presentación de excusas médicas para justificar las ausencias, sin que la Secretaría de la Cámara verifique si efectivamente el congresista en cuestión estaba o no en incapacidad.

“Es inaceptable que un congresista no trabaje ni siquiera los dos días que se agendan de plenaria a la semana. Robar no es solamente meter la mano en el bolsillo ajeno, robar también es recibir sueldo sin trabajar”, afirmó la senadora Hernández.

Anunció que propondrá una modificación al reglamento del Congreso de la República para que en casos de supuesta incapacidad médica, la única certificación válida sea la de una EPS y no la de cualquier médico.

“Pronto radicaremos el proyecto de ley contra el ausentismo parlamentario no más ‘Polo Polos’ para que personajes como estos no sigan viviendo como parásitos del erario público”, indicó.