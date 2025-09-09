La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras.

De acuerdo con el alto tribunal, Jota Pe Hernández se habría valido de falsos testigos para emprender una supuesta campaña de desprestigio contra Roy Barreras y su exasesor, John Jairo Uribe.

Jota Pe Hernández aseguró que Roy Barreras estaría detrás de un contrato entre el Senado y la empresa Dicitec S.A.S. para la prestación del servicio de televisión en el capitolio. Según el congresista de la Alianza Verde, el exasesor de Barreras estaría al frente de la empresa contra contratista.

La Corte Suprema de Justicia indaga si es cierto que Jota Pe Hernández se habría valido de los testimonios de personas vinculadas al Canal Congreso, a quienes el parecer el senador les habría prometido protección para que brindaran información de manera pública a través de videos.