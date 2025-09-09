Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras.

De acuerdo con el alto tribunal, Jota Pe Hernández se habría valido de falsos testigos para emprender una supuesta campaña de desprestigio contra Roy Barreras y su exasesor, John Jairo Uribe.

Jota Pe Hernández aseguró que Roy Barreras estaría detrás de un contrato entre el Senado y la empresa Dicitec S.A.S. para la prestación del servicio de televisión en el capitolio. Según el congresista de la Alianza Verde, el exasesor de Barreras estaría al frente de la empresa contra contratista.

La Corte Suprema de Justicia indaga si es cierto que Jota Pe Hernández se habría valido de los testimonios de personas vinculadas al Canal Congreso, a quienes el parecer el senador les habría prometido protección para que brindaran información de manera pública a través de videos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | ,
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Siga leyendo

Liberados los 45 militares secuestrados en el Tambo, Cauca

| Confidencial Noticias | ,
El Ejército Nacional confirmó la liberación de los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados que fueron secuestrados por campesinos del departamento del…
Siga leyendo

Mininterior anuncia demandas a los alcaldes de Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla por viaje a Washington

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció demandas contra los alcaldes de Cali, Medellín,Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que viajaron a Washington en medio de la…
Siga leyendo

El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca). «Es un grave delito cometido tanto por las personas que…
Siga leyendo

Se complican las cosas para David Racero

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara, David Racero, está siendo investigado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia. Racero tiene en su contra señalamientos por supuestamente exigir pagos de los sueldos de algunos miembros de su Unidad de…
Siga leyendo