El candidato a la presidencia de la república, Miguel Uribe Londoño, envío una carta a junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) reclamando por las declaraciones del presidente del gremio, José Félix Lafaurie.

Uribe Londoño eleva su molestia a Fedegan, porque el líder gremial en los últimos días ha señalado a su hijo, el senador asesinado,. Miguel Uribe Turbay, de haber gastado plata a manos llenas durante el tiempo en el que fue precandidato del Centro Democrático.

El candidato Uribe Londoño pregunta en la carta si las declaraciones de José Félix Lafaurie corresponden a un pensamiento colectivo en el gremio o son de carácter individual.

