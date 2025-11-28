La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar.

Fuentes de Confidencial Noticias confirmaron que se trató de la fiesta de la empresa Servisión Colombia.

La congresista fue invitada por uno de los dueños de la firma, quien hizo para la música y el baile por darle paso al discurso político de la senadora, quien se vio obligada a detenerlo y retirarse.

