Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar.

Fuentes de Confidencial Noticias confirmaron que se trató de la fiesta de la empresa Servisión Colombia.

La congresista fue invitada por uno de los dueños de la firma, quien hizo para la música y el baile por darle paso al discurso político de la senadora, quien se vio obligada a detenerlo y retirarse.

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
¿Los exfarc abandonan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido Comunes, integrado por reincorporados de las extintas Farc, emitieron un comunicado expresando su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, a quien han acompañado durante su gobierno. Los exfarc protestaron ante las palabras del primer…
Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
