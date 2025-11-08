Una vez más salieron a flote las diferencias entre los precandidatos del Centro Democrático, que aspiran a alzar las banderas del uribismo en la campaña presidencial de 2026.

En esta ocasión, la disputa la inició el precandidato Miguel Uribe Londoño, quien cuestionó al partido, más exactamente a su director, Gabriel Vallejo, por una reunión el pasado 4 de noviembre, donde al parecer, se habrían escogido a las encuestadoras que se encargarían del proceso de consulta del uribismo.

Uribe Londoño manifestó algunas de sus dudas con la manera en como se estaría llevando el proceso al interior del partido. De inmediato Vallejo respondió con una dura carta.

“No se compadece con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, escribió en la carta el director del Centro Democrático, revelando además que Uribe Londoño habría establecido contacto con la firma ATLASINTEL, que sería la más opcionada para hacer la encuesta de selección, con la intención de contratarla para un estudio o investigación que midiera la intención de voto para 2026.

¿Tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?“, preguntó Vallejo, pidiéndole además no fomentar peleas internas y trabajar en la precampaña «..

A las pocas horas, la senadora María Fernanda Cabal entró en la pelea, pidiendo no minar la confianza en los electores.

“Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden”, escribió en una carta la congresista.

Uribe Londoño respondió a través de un video publicado en sus redes sociales pidiendo a sus copartidarios no fomentar divisiones internas.

“Unir primero el Centro Democrático, luego a la oposición y finalmente a todo el país”, afirmó dejando claro su disposición para los resultados de la encuesta.

La situación puso una vez más en evidencia las diferencias en el Centro Democrático con el sector de representa Uribe Londoño, y el que en el pasado lideró su hijo, Miguel Uribe Turbay, con quien Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra sostuvieron fuertes diferencias.