En entrevista para Confidencial Noticias, el representante a la cámara, Alejandro Toro, expresa sus dudas frente al caso Uribe y las razones que tuvo para buscar los servicios como abogado de Diego Cadena.

¿Qué piensa de todo este cruce de opiniones por la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Alejandro Toro: Hemos tenido un gobierno que ha dado la cara frente a todos los escándalos causados por el mal proceder de algunas personas que, por supuesto, no representan a la mayoría. Por ello, también se le pide al expresidente Álvaro Uribe que haga lo mismo y deje de asegurar que se trata de una persecución política, cuando este es un proceso que lleva 13 años en curso.

¿Dice el expresidente que esto fue un fallo político y que el gobierno de Petro pudo influir?

Alejandro Toro: Vale la pena recordar que cuando se le ordenó arresto domiciliario fue en el año 2020. En ese momento, el presidente era Iván Duque, es decir, aún estábamos bajo el gobierno del que Uribe fue mentor. En ese entonces, el exmandatario renunció al Senado para que su amigo, Francisco Barbosa, como fiscal general, pudiera intervenir a su favor. Tan de malas que los tiempos no le cuadraron. Hoy puede presentar una apelación, y de hecho lo hará, lo que prueba que no hay persecución política, sino un proceso judicial en marcha.

¿Puede este caso generar la apertura de otros?

Alejandro Toro: Hay temas clave que aún no tienen respuesta. Recordemos el caso de Al Capone en 1931: fue juzgado por evasión de impuestos, a pesar de tener muchos crímenes encima. Aquí, Uribe todavía debe responder por el caso Guacharacas, por las Convivir en Antioquia durante su gobernación, por los falsos positivos, entre otros. Por eso, resulta interesante la propuesta del presidente Gustavo Petro de que Uribe se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su respuesta al presidente Petro, Uribe propuso la renuncia al indulto como exmiembro del M-19.

Alejandro Toro: Es diferente. El presidente Gustavo Petro ha escrito libros y ha contado muchas verdades sobre su pasado como integrante de la guerrilla del M-19. Él ha enfrentado su historia. El expresidente Uribe, en cambio ha sido evasivo y responde con bravuconadas cuando se le pide responder por asuntos que no están muy claros.

¿En qué escenario queda el exfiscal Francisco Barbosa?

Alejandro Toro: Como el emperador desnudo. Queda en evidencia lo que hizo su fiscalía que en lugar de acusar e investigar cómo es era su misión, más bien llenaron al expresidente Uribe de garantías que, en algunos casos, rayan en la ilegalidad.

¿Qué camino le queda al Centro Democrático?

Alejandro Toro: Si el Centro Democrático fuera realmente un partido político, su actuación frente al caso Uribe sería distinta. Pero el Centro Democrático es una religión alrededor de su dios. No le van a pedir a su dios que desaparezca, porque esto es idolatría pura. No tienen liderazgo, no tienen una figura clara para enfrentar una candidatura después del desastre de la presidencia de Iván Duque. Se les nota el afán, incluso buscando el número de celular de una experiodista para ver si logran pegarse a alguien con muchos likes en las redes sociales.

¿A una persona dominante y posesiva como Álvaro Uribe Vélez, que gusta de conocer el detalle de cada hecho que le rodea, se le pueden “meter los dedos a la boca”, como al parecer hizo el abogado Diego Cadena?

Alejandro Toro: Le respondo con una frase: “Proceda, señor abogado”. Cuando uno escucha ese audio, entiende que no se puede esconder la verdad. Y me hago una pregunta: ¿por qué dos de los penalistas más importantes del país nunca participaron ni se prestaron para buscar testimonios de exparamilitares? ¿Por qué el expresidente Uribe acudió a un abogado sin trayectoria y de dudosa reputación como Cadena? A mí eso me parece muy raro.

