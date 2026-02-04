De acuerdo con el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, en 2024 se presentaron 62.000 casos nuevos de cáncer y 34.452 muertes relacionadas con la enfermedad. Los tipos más frecuentes fueron el de mama y cuello uterino en mujeres, y el de próstata y estómago en hombres, mientras que el cáncer de piel continúa en aumento.

¿Cómo prevenir el cáncer?

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer el doctor Eusebio Contreras, oncólogo clínico de la Clínica del Occidente – institución referente en atención integral de pacientes oncológicos – asegura que “esta enfermedad es un problema de salud pública por el elevado aumento de casos, pero se puede prevenir con hábitos de vida saludable, buena alimentación, rutinas de ejercicio diario, evitando el tabaquismo, reduciendo el consumo de alcohol y alimentos procesados, protegiéndose de los rayos solares y, en las mujeres, aplicando la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)”.

En cuanto al cáncer de piel el doctor Contreras afirma que la incidencia ha aumentado porque, actualmente, las instituciones cuentan con mejores equipos tecnológicos que hacen un diagnóstico oportuno. “Debemos proteger de la luz ultravioleta a los niños y a la población en general, con protector solar mayor al 50%. Otro factor de riesgo y, donde más vemos este tipo de cáncer, es en pacientes trasplantados de órganos sólidos y con VIH, debido al compromiso inmunológico. Normalmente los pacientes con trasplante de riñón y corazón tienen una probabilidad bastante alta de desarrollar cáncer de piel, después de los 10 años del trasplante”, advierte el especialista.

Entre tanto el Comité Conjunto sobre Cáncer de Estados Unidos (AJCC) señala que, aunque al menos un tercio de los cánceres se pueden evitar, cada año 10 millones de personas mueren en el mundo a causa de esta enfermedad.

Avances en los tratamientos contra el cáncer

Actualmente el pilar del tratamiento contra el cáncer tiene tres componentes: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, existen otros tipos de terapias complementarias que, dependiendo del tipo de cáncer, pueden ser determinantes. Por ejemplo: inmunoterapia, trasplante de médula ósea, hormonoterapia, entre otros.

La Clínica del Occidente cuenta con equipos de última tecnología y un grupo de profesionales multidisciplinario, idóneo y altamente calificado para el tratamiento de pacientes con todo tipo de enfermedades oncológicas. Además, el acelerador lineal trilogy que permite tratar pacientes con técnicas avanzadas de radioterapia guiada por imágenes y dispositivos e insumos para la aplicación de tratamientos con máxima precisión y rapidez.

26 años de unión científica, social y política para el control del cáncer

El doctor Eusebio Contreras recordó que el 4 de febrero de 2000 durante la Cumbre Mundial Contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, bajo el liderazgo de la UICC (Union Internacional para el control del Cancer), fue firmada “La Carta de Paris Contra el Cáncer”, y estableció por primera vez un marco político, sanitario y ético global frente a esta enfermedad, más allá de lo estrictamente clínico, con 5 principios fundamentales:

1. El cáncer es un problema de salud pública global, no solamente médico, también social, económico y político, que requiere respuestas estructurales, no aisladas.

2. Prioridad en prevención y detección temprana: control del tabaco, promoción de estilos de vida saludables, programas organizados de tamizaje (citología, antígeno prostático, mamografía, colonoscopia).

3. Acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento: reducción de brechas entre países y dentro de los sistemas de salud, el lugar de nacimiento no debe definir el pronóstico.

4. Atención centrada en la persona: respeto a la dignidad del paciente, derecho a información clara y acompañamiento, reconocimiento del rol de cuidados paliativos

5. Investigación y cooperación internacional, fomento de la investigación clínica, intercambio de conocimiento y datos, formación del talento humano en salud.

