El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, recibió la adhesión a su campaña del actual presidente de la cámara de representantes, Julián López.

El anuncio se hace días después de que Juan Fernando Cristo descartara la posibilidad de participar en la consulta del Frente Por La Vida, junto a Roy Barreras y Daniel Quintero.

«Estoy feliz de anunciar al país mi adhesión a la campaña de Juan Fernando Cristo, un hombre liberal, un socialdemócrata, pero sobre todo un hombre de consensos» que nos va a llevar a «, dijo Julián López en un video divulgado en sus redes sociales.

Por su parte Juan Fernando Cristo, agradeció al presidente de la cámara su apoyo y prometió rectificar el camino de la seguridad y el orden público en Colombia.

