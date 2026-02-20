Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, recibió la adhesión a su campaña del actual presidente de la cámara de representantes, Julián López.

El anuncio se hace días después de que Juan Fernando Cristo descartara la posibilidad de participar en la consulta del Frente Por La Vida, junto a Roy Barreras y Daniel Quintero.

«Estoy feliz de anunciar al país mi adhesión a la campaña de Juan Fernando Cristo, un hombre liberal, un socialdemócrata, pero sobre todo un hombre de consensos» que nos va a llevar a «, dijo Julián López en un video divulgado en sus redes sociales.

Por su parte Juan Fernando Cristo, agradeció al presidente de la cámara su apoyo y prometió rectificar el camino de la seguridad y el orden público en Colombia.

Nota recomendada: Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo

Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
Siga leyendo