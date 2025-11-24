Ir al contenido principal

El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, manifestó su preocupación por los posibles vínculos que pueden existir entre integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con las disidencias de las Farc.

García Turbay expresó sus inquietudes luego de conocer la investigación periodística de Caracol Noticias que señala presuntos vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas y organizaciones terroristas, incluyendo la entrega de información de inteligencia a disidencias de las FARC encabezadas por alias “Calarcá”.

El presidente del Congreso de la República advirtió que, de verificarse, se trataría de “uno de los hechos más graves para la seguridad nacional en años”, pues no solo afectaría “la integridad de nuestras instituciones”, sino que pondría en riesgo “la cooperación internacional y la confianza de los países aliados”.

Nota recomendada: Las bacrim versus las disidencias de las FARC

Lidio García Turbay exigió a las autoridades judiciales investigar con prontitud este asunto y revelar al país la verdad de los hechos.

