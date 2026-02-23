El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue enfático en advertir que, luego de un seguimiento estricto y continuo al proceso electoral, no se han encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que tiene que ver con las próximas elecciones a Senado y Cámara de Representantes.

El jefe del Ministerio Público hizo estas afirmaciones por las constantes dudas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, quien ha advertido sobre un supuesto fraude electoral.

Eljach Pacheco señaló que el Ministerio Público, a través de dos procuradurías delegadas, una técnica y otra jurídica, ha hecho seguimiento permanente al calendario electoral desde su inicio, al tiempo que confirmó la presencia del ente de control en la jornada organizada por la Registraduría Nacional el próximo 25 de febrero, en la que se presentarán de manera detallada los componentes tecnológicos del proceso electoral.

“El Registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, señaló.

Nota recomendada: Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA











