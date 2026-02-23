Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue enfático en advertir que, luego de un seguimiento estricto y continuo al proceso electoral, no se han encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que tiene que ver con las próximas elecciones a Senado y Cámara de Representantes.

El jefe del Ministerio Público hizo estas afirmaciones por las constantes dudas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, quien ha advertido sobre un supuesto fraude electoral.

Eljach Pacheco señaló que el Ministerio Público, a través de dos procuradurías delegadas, una técnica y otra jurídica, ha hecho seguimiento permanente al calendario electoral desde su inicio, al tiempo que confirmó la presencia del ente de control en la jornada organizada por la Registraduría Nacional el próximo 25 de febrero, en la que se presentarán de manera detallada los componentes tecnológicos del proceso electoral.

“El Registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, señaló.

Nota recomendada: Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
Siga leyendo

ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Siga leyendo

Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Siga leyendo

Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
Siga leyendo