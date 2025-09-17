El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc.

“Tenemos listos nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP, quienes están haciendo un trabajo juicioso, minucioso detallado para poder hacer un pronunciamiento y no descartamos que haya alguna apelación a la decisión”, dijo el jefe del Ministerio Público.

La sentencia se emitió en la JEP sobre los últimos siete exmiembros del secretariado de las Farc, es decir: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez.

Eljach hizo un llamado al país a entender que esto corresponde a una justicia transicional y que las decisiones son muy diferentes, sin embargo, dice que es necesario tener en cuenta las víctimas.

“Colombia está innovando en esto y se está metiendo en las corrientes mundiales que miran la justicia no solamente desde el punto de vista de la punición física, del encarcelamiento, sino otras formas muy simbólicas de reparar. Y este no es un proceso ordinario de unos delincuentes que fueron atrapados con las manos en la masa, sino un proceso también de sustento político, que fue lo que el presidente Santos quería”

Al respecto, se han pronunciado víctimas del secuestro de las Farc como la excandidata presidencia, Ingrid Betancuort Pulecio, quien mostró su desacuerdo con la sentencia de la JEP.

“Yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”, dijo la excandidata y excongresista en entrevista para Bluradio.

Y agregó, “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las Farc total impunidad. Y esto es obviamente doloroso para las víctimas, pero muy preocupante para Colombia”.

Al respecto, también se pronunció el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien calificó la sentencia de la JEP como tardía, sin embargo, reconoce como bueno que se haya emitido un primer fallo que obligue a las exfarc en temas de restauración.

“Impone las primeras sanciones al secretariado de las antiguas FARC, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz y en la norma constitucional”, dijo el exministro.

En los próximos la JEP dará a conocer un primer fallo relacionado con los falsos positivos en la región Caribe.