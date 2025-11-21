La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política.

Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el mensaje «el cambio en primera «moviendo la palanca de cambios del carro, en alusión a la campaña política del entonces candidato presidencial, Gustavo Petro.

El Ministerio Público es claro en afirmar que «aunque no se comprobó que Daniel Quintero hubiera utilizado el cargo para participar en política” como lo expone el artículo 60 del Código Disciplinario, sí se demostró que quebrantó su deber de imparcialidad como servidor público.

La decisión deja a Quintero por fuera del juego electoral de 2026, en donde el exalcalde paisa tiene la intenciónd de competir por la presidencia de la república.

Daniel Quintero acudirá a la apelación ante el Consejo de Estado: “Lo apelaré en el Consejo de Estado. Si se pierde, lo aceptaré y pagaré la multa”.