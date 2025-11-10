Ir al contenido principal

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a todas las entidades públicas a dar cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías de cara a los procesos electorales de 2026.

El jefe del Ministerio Público les recordó también a las administraciones departamentales y municipales, ya que les está prohibido modificar las plantas de personal del respectivo ente territorial y celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos del Estado.

Eljach Pacheco exhortó a la Rama Ejecutiva suspender cualquier tipo de vinculación estatal, y a los entes del Estado abstenerse de hacer contrataciones directas, en ambos casos entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026, salvo en los casos estrictamente exceptuados en la ley.

Nota recomendada: «Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

El Procurador pidió a los servidores públicos en todo el territorio nacional recordar la prohibición de acosar o presionar a subordinados para que respalden campañas políticas, difundir propaganda electoral en medios oficiales, favorecer a quienes apoyan su campaña con ascensos u otros beneficios indebidos, ofrecer beneficios directos a ciudadanos con el fin de influir en el voto, y despedir a funcionarios de carrera por razones de índole electoral.

