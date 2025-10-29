Ir al contenido principal

La Procuraduría General de la Nación sancionó al concejal de Bogotá, Edinson Forero (Fuchi) por conductas inapropiadas sobre un servidor público.

El Ministerio Público sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, en fallo de primera instancia en hechos sucedidos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial con términos irrespetuosos e indignos como “perro y gamín”, en momentos en los que fue requerido en un retén de tránsito.

“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución política y la ley, en tanto que, sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario público, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”, señaló en su fallo la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.

El órgano de control estableció que la conducta de Forero Castelblanco “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”, agregó el Ministerio Público.

La Procuraduría calificó la falta disciplinaria del concejal como grave cometida a título de dolo.

