Ante las versiones de diferentes funcionarios públicos sobre posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, la Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la entidad.

El órgano de control discipliario busca establecer presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 % .

Según información que dieron a conocer varios medios de información, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones.

El ente de control indicó que también se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.

