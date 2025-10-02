Ir al contenido principal

En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro.

«En las últimas horas, Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de trabajar conjuntamente con el ‘Cartel de Los Soles’, con la narcodictadura de Nicolás Maduro y con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela», afirmó.

«A nuestros solados y policías, no obedezcan esa orden de Petro, obedezcan la Constitución», añadió.

Estas palabras tuvieron respuesta por parte del primer mandatario quien de inmediato escribió en su cuenta de X:

“La ignorancia hace que se confundan algunas personas sobre cuando hay un crimen contra la humanidad y cuando hay un crimen contra la Constitución. Pura y absurda ignorancia”, anotó Gustavo Petro desde la red social.

¿Qué puede pasar si un militar o policía desobedece una orden presidencial?

Comúnmente un presidente de la república no da instrucciones a soldados o policías de la base, porque esto se hace a través de los generales y comandantes de primer orden, quienes a su vez envían la directriz a sus subalternos.

En el caso de que algún integrante de las Fuerzas Militares y de Policía decida no seguir la instrucción, este puede retirarse de la institución a la que pertenezca, porque si decide seguir portando el uniforme, sin acatar las directrices impartidas, podría correr el riesgo de dañar su carrera militar y terminar con investigaciones disciplinarias y penales.

Nota recomendada: Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

Las instrucciones y órdenes que se imparten en las Fuerzas Militares y de Policía deben estar enmarcadas a la Constitución y la ley, ninguna directriz puede hacerse para temas que estén por fuera de la ley, y si algún miembro de la fuerza pública considera que esto no está dentro de la norma, puede tomar la opción del retiro voluntario para no dañar su hoja de vida.

