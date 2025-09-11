Ir al contenido principal

El mayor general del Ejército, Hernando Garzón Rey, fue llamado a calificar servicio por orden del presidente de la república, ante la sospecha de estar relacionado con el narcotráfico.

La noticia levantó una polémica nacional porque el oficial asegura ser inocente y no tener ninguna tacha en su hoja de vida.

Le primer mandatario Petro aseguró a través de su cuenta de X que las pruebas se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación correspondiente, y determine si la información que lo vinculaba con presuntas actividades ilícitas es cierta o no.

Nota recomendada: Nuevos cambios en la cúpula de la Policía

El alto oficial se desempeñó hasta el día de hoy como inspector general de la institución. En entrevista para Caracol Noticias, El mayor general Garzón Rey explicó que se están basando en una fotografía sacada de contexto con hechos que según el ocurrieron en 2023, cuando regresó de una comisión en Estados Unidos y visitaba a su familia en Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).

«Durante su estancia en una finca, coincidió con hombres armados a los que identificó como integrantes de las disidencias. Se trató de un episodio de extorsión y no de colaboración con grupos ilegales«, dijo el militar en Caracol Noticias

El mayor general Hernando Garzón Rey es un oficial con más de tres décadas de servicio; se formó como oficial en Ciencias Militares y estudió una Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, adelantó especializaciones en Administración de Recursos Militares, Seguridad y Defensa Nacional, y Comando y Estado Mayor, consolidando un perfil orientado a la planeación estratégica y el liderazgo institucional.

Confidencial Noticias

[email protected]
