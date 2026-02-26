¿Quién es el exfiscal imputado por acoso sexual a una de sus subalternas?

Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la condición de mujer de una de sus subalternas, entre octubre de 2021 y agosto de 2024.

La investigación da cuenta de que el exfuncionario se habría valido de su jerarquía y posición en la entidad para afectar la libertad sexual y la dignidad de la víctima.

Todo esto ocurrió en medio de presiones, humillaciones y amenazas de posibles traslados a otras ciudades o despidos de la entidad, situación que afectó el bienestar físico y psicológico de la mujer.

