Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado.

Estos dos senadores son Ariel Ávila y Jota Pe Hernández, quienes desean ser la cabeza de lista al Senado de los Verdes. La otra senadora que suena es Angélica Lozano, sin embargo, hasta el momento ella no ha dado muestras de querer entrar en esta disputa.

Como se sabe, el senador Jota Pe Hernández no goza de mucho cariño y afecto al interior de la bancada Verde, por lo que es muy posible que quien salga con los brazos arriba sea Ariel Ávila, si no sucede algo que cambie el orden de las cosas.