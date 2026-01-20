Ir al contenido principal

El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció acciones penales en contra de dos aspirantes que entregaron información falsa en el proceso de validación de firmas para candidaturas independientes.

La acción penal será presentada en contra de los aspirantes Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Según lo expresado por Penagos, estos dos candidatos presentaron formularios en blanco, fotocopias de las planillas de firmas, grupo de rúbricas hechas por una misma persona y formularios con firmas impresas.

En los últimos días la Registraduría avaló la recolección de firmas de Aníbal Gaviria Correa
Mauricio Cárdenas Santamaría, Santiago Botero Jaramillo, David Luna, Mauricio Lizcano, Victoria Eugenia Dávila, Juan Daniel Oviedo, ⁠Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huerta, ⁠Sondra Macollins, Felipe Córdoba, Daniel Palacios.

Los candidatos que no cumplieron los requisitos mínimos de ley: Pedro Agustino Rosado Escorcia
Mihaly Flandorffer Peniche; Alexánder Francisco Henao Otálora; Ernesto Sánchez Herrera; Henry Humberto Martínez Sánchez; Pedro Pablo Díaz García.

