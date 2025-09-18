La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas.

Florián renunció al cargo en medio de la polémica por que no se cumplía la ley de cuota de género. El Gobierno defendió su postura argumentando que él no se identificaba ni como hombre ni como mujer.

El nombramiento fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien falló en su contra. Florián renunció, sin embargo desde el Congreso de la República, la representante a la cámara, Cathy Juvinao prendió las alarmas, al quedar la sensación de que regresaría al cargo una vez haya arreglado su hoja de vida.

“Publicaron de nuevo la hoja de vida de Juan Carlos Florián para volver a ocupar el cargo de ministro. Anuncio acciones disciplinarias y penales por falta gravísima y fraude a resolución judicial. Gustavo Petro desacatando abiertamente las decisiones de la justicia. Pavoroso”, dijo la congresista.

El ministro del Interior Armando Benedetti defendió el nombramiento y dijo que el presidente de la república está en libertad de nombrarlo de nuevo.