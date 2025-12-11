La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros actualmente jubilados y que también cobijará a quienes se pensionen en el futuro.

La Mesada 14 es un pago adicional que reciben ciertos pensionados en Colombia, equivalente a una mensualidad extra (30 días de pensión), que se paga generalmente en junio, y que fue creada por la Ley 100 pero eliminada para nuevos pensionados en 2005

La iniciativa tuvo ponencia del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, coautor del proyecto, quien destacó que esta reforma constituye un acto de justicia histórica con el magisterio colombiano, especialmente con los educadores que dedicaron su vida al servicio público en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso.

“Los docentes han sido pilares de la formación del país. Reconocerles la Mesada 14 es devolverles dignidad y garantizarles condiciones económicas justas después de décadas de servicio”, aseguró el senador Chacón durante la sesión.

El proyecto establece que la Mesada 14 aplicará tanto para los docentes ya pensionados como para los futuros beneficiarios, así como para sus sustitutos pensionales. Su financiamiento se fundamenta en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente que administra las prestaciones del sector educativo, similar al modelo aplicado para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Mesada 14 había sido eliminada hace más de una década como parte de medidas para contener el gasto público. Sin embargo, sectores como la Fuerza Pública conservaron este derecho, lo que generó un reclamo persistente entre los maestros pensionados por un trato equitativo.

La aprobación en cuarto debate constituye un avance significativo en el proceso de reparación histórica al magisterio y en la búsqueda de un retiro digno para quienes dedicaron su vida a la formación de generaciones enteras.

El proyecto, que no tendrá efectos retroactivos, continuará ahora su trámite en la Cámara de Representantes para darle inicio a la segunda vuelta que requiere, por tratarse de un acto legislativo.

