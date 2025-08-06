¿Reviven las diferencias entre Colombia y Perú?

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la isla Santa Rosa es una formación fluvial surgida con posterioridad al acuerdo bilateral que delimitó y asignó soberanías sobre las islas en el río Amazonas hace casi un siglo. Créditos: Saksay Perú.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado este martes a las autoridades peruanas de «copar un territorio que es de Colombia», en referencia a la isla Santa Rosa de Yavarí, ubicada en la región peruana de Loreto, en el río Amazonas.

«El Gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro que le puso fin, (al) establecer que a la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia se resolverá entre las partes», ha manifestado Petro.

Así, ha declarado a través de su perfil en la red social X que «han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda y el Gobierno de Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia».

«Esa acción unilateral y violatoria del tratado puede hacer desaparecer a Leticia (ciudad colombiana que está al otro lado del Amazonas) como puerto amazónico quitándole su vida comercial», ha manifestado, antes de agregar que «el Gobierno usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional».

Tras las declaraciones de Petro, el Ministerio de Exteriores peruano ha expresado «su más firme y enérgica protesta» con relación a «los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente Perú de manera pública y permanente (desde) hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional».

La cartera ministerial ha recordado que el Congreso del país andino aprobó por unanimidad a mediados de junio «la creación de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución». «Dicha circunscripción territorial se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país», ha subrayado