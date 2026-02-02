La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de la representante Marelen Castillo en la lista al Senado del Centro Democrático al considerar que incurriría en doble militancia.

Castillo llegó a la Cámara de Representantes ocupando la curul de la oposición, tras perder las elecciones de 2022 junto a Rodolfo Hernández, de quien fue su fórmula a la vicepresidencia bajo el paraguas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral llegaron a la decisión de revocar tras concluir que Castillo llegó a la Cámara de Representantes por un movimiento diferente al que se inscribió en la actualidad, por lo que no podía aspirar al siguiente cuatrienio por otro partido.

La decisión fue apelada por el equipo de abogados de la representante.

