La Fundación Universitaria San José tomo la decisión de revocar el título de profesional otorgado a Juliana Guerrero, al concluir como resultado de una investigación interna, que la funcionaria no presentó las pruebas las Pruebas Saber Pro, requisito indispensable para obtener el grado.

En adelante queda en duda la posesión de Guerrero en el cargo de viceministra de las juventudes porque el Manual de la Función Pública exige el título profesional para asumir este lugar dentro de una entidad del Estado.

Esto desató un nuevo escándalo al interior del Gobierno al quedar en entredicho la actuación de Juliana Guerrero para posesionarse en un cargo para que el no está habilitada, lo que podría costarle una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación y una investigación en la Fiscalía.

Este hecho cobró además la cabeza de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la Fundación Universitaria San José.