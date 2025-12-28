¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

Ir al contenido principal

Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública.

En una entrevista con la revista Cambio, el mandatario de la capital del país expresó su desacuerdo con la candidatura presidencial de su hermano Juan Manuel Galán, al considerar que podría entorpecer su gestión al frente de la Alcaldía de Bogotá.

“Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión. No puedo meterme más, porque no me corresponde decirle qué puede o no puede hacer, ni tampoco apoyarlo o no apoyarlo”, dijo Carlos Fernando Galán a la revista Cambio.

Juan Manuel Galán respondió desde su cuenta en la red social X, afirmando que Colombia necesita debates de ideas y no debates familiares.

“Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”, respondió.

Nota recomendada: Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

Juan Manuel Galán es candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo y participará en la Gran Consulta por Colombia, en la que la centroderecha escogerá un aspirante único.

Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
