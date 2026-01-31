Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República.

De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo Acosta Zapata, su hijo, Nume Alfredo Acosta Aguilar, fue nombrado en el Departamento Administrativo de la Presidencia como jefe de contratos (e).

Acosta Aguilar fue nombrado a contrarreloj, previo al inicio de la Ley de Garantías por las elecciones de 2026.

Así mismo se conoció por el informe de Cablenoticias, que la prima de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, fue nombrada en la entidad en el mes de diciembre de 2025.

